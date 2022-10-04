Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge - Atletico Madrid: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Club Brugge - Atletico Madrid: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında, Belçika temsilcisi Club Brugge sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk etti. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 23:52
Club Brugge - Atletico Madrid: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

B Grubu maçında Club Brugge sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla Club Brugge puanını 9'a çıkardı, Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri Kamal Sowah ve Ferran Jutlga kaydetti.

GRIEZMANN PENALTI KAÇIRDI

Atletico Madrid, 76. dakikada Fransız yıldız Antoine Griezmann ile penaltı atışından yararlanamadı.

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