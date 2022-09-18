UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi görüşme İstanbul'da yapılacak! Yayın hakları...

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için tarihi bir görüşme gerçekleştirecek.

İspanyol basınında yer alan habere göre, UEFA'nın TV ve sponsorluk gelirlerinin artırılması için Devler Ligi'nin ABD'de oynatmak istediği belirtildi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Konuyla ilgili detayların önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak genel kurulda ele alınacağı aktarıldı.

Haberde şu anda Kuzey Amerika'nın çok iyi bir ticari ve televizyon pazarı olduğu, bu tür büyük organizasyonlar için ABD'nin tercih edildiği yazıldı.

MEYDAN OKUMA

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa dışında bir ülkede oynanmadığı vurgulanırken, bunun yeni bir meydan okuma olduğu ifade edildi. Ancak ekonomik anlamda cezbedici rakamların olması, UEFA'nın bunu değerlendirmeye almasını sağladığı bildirildi.

Amerikalı organizatörlerin de Şampiyonlar Ligi'nin ABD'de yapılmasını çok istedikleri kaydedildi.