PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında PSG ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Juventus maçı 6 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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PSG - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain

Navas; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar

Juventus

Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic