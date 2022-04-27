Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Villarreal maçı CANLI İZLE

Liverpool-Villarreal maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Liverpool ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Kupanın favorileri arasında gösterilen Liverpool, sezonun sürpriz ekibi Villarreal karşısında kazanıp rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Liverpool Villarreal maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 21:58
Liverpool-Villarreal maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. İngiliz devi Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i konuk ediyor. Liverpool Villarreal maçının canlı anlatımı haberimizde...

LIVERPOOL - VILLARREAL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Villarreal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU

B Grubu'nu lider bitiren Liverpool son 16 turunda Inter'i ve çeyrek finalde ise Benfica'yı eleyerek yarı finale kaldı.

VILLARREAL'İN YARI FİNAL YOLU

F Grubu 2.'si Villarreal son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

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