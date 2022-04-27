Liverpool-Villarreal maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. İngiliz devi Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i konuk ediyor. Liverpool Villarreal maçının canlı anlatımı haberimizde...
LIVERPOOL - VILLARREAL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma
LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool ile Villarreal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.
LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU
B Grubu'nu lider bitiren Liverpool son 16 turunda Inter'i ve çeyrek finalde ise Benfica'yı eleyerek yarı finale kaldı.
VILLARREAL'İN YARI FİNAL YOLU
F Grubu 2.'si Villarreal son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.