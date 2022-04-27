Karim Benzema'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Asla pes etmeyeceğiz"

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City'ye konuk olan İspanyol devi Real Madrid, 4-3'lük tarihi maçta Fransız yıldızı Karim Benzema ile tura tutundu. Maça çok iyi başlayan ve erken 2 golle 2-0 öne geçen City'nin 3. golü aradığı dakikalarda skoru 2-1 yapan şık bir gole imza atan 34 yaşındaki Benzema, penaltıdan attığı diğer golle de takımını oyunda tutan isimlerin başında geldi.

Çeyrek finalde PSG'ye yaptığı şovla tarihe geçen Cezayir asıllı Fransız santrfor, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 10 maçta 14 gole ulaştı. Benzema, şampiyonluğa koştukları La Liga'da ise 29 maçta 25 gol, 11 asistlik müthiş bir performans sergiliyor. Real Madrid'deki 13. sezonunu yaşayan yıldız isim Ballon d'Or (Altın Top Ödülü) için en büyük aday konumunda.

4-3 biten maçın rövanşı 4 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak. Benzema daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK DAHA ÖNEMLİ

Kariyerinde ilk kez bir sezonda 40'tan fazla gole ulaşan Karim Benzema, maçın ardından turu geçeceklerine inandığını söyledi:

"Şampiyonlar Ligi mi, Ballon d'Or mu? Benim açımdan soru tartışmaya kapalı, Şampiyonlar Ligi. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Bernabeu'da sihirli bir şey yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ni seviyoruz, asla pes etmeyeceğiz. Bernabeu'da bir sihire ihtiyacımız var, kazanacağız."



