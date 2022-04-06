Chelsea Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea Real Madrid maçı, rövanş öncesi iki takım için de avantaj elde etme şansı doğuracak. Yarı Final yolunda önlerinde sadece iki karşılaşma kalan Chelsea ve Real Madrid, bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmanın yolunu arayacak.



Peki, Chelsea Real Madrid Maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CHELSEA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Chelsea, Real Madrid'i konuk edecek. 6 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.