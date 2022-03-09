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Real Madrid PSG maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Real PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid PSG CANLI İZLE

Real Madrid PSG maçı için geri sayım başladı! Şampiyonlar Ligi'nde hecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. İlk maçı PSG, Mbappe'nin kaydettiği gol ile 1-0 kazanmıştı. İki dünya devi çeyrek final biletini alabilmek için tüm kozlarını oynayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 21:30
Real Madrid PSG maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Real PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid PSG CANLI İZLE

Real Madrid - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - PSG maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Camavinga, Valverde, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Verratti; Messi, Mbappe, Neymar

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