Real Madrid PSG maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Real PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid PSG CANLI İZLE

Real Madrid - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - PSG maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Camavinga, Valverde, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Verratti; Messi, Mbappe, Neymar