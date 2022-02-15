Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 17:03 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 17:07
PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

PARIS SAINT-GERMAIN-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, 👀 HANGİ KANALDA? 📺

15 Şubat Salı günü oynanacak olan Paris Saint-Germain Real Madrid maçının başlama düdüğü 23.00'de çalacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Sporting Lisbon-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika: Yeni hoca için bomba iddia! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda
Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor