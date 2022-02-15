Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Sporting Lisbon sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Sporting Lisbon-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

SPORTING LISBON-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Şubat Salı günü oynanacak olan Sporting Lisbon Manchester City maçının başlama düdüğü 23.00'de çalacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.