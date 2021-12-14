SPOR HABERİ - Pep Guardiola'dan kura çekimi yorumu!

Guardiola yaptığı açıklamada, "Bence kura çekimini tekrarlamak adildi. Bu bir hataydı, bu tür şeyler olabiliyor, UEFA da yanlış yapabilir. Şüphenin olmaması için tekrarlanması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak Andrey Arshavin çektiği topta Manchester United çıktı. Ancak duruma hemen müdahale edildi ve yeni bir top çekmesi istendi. Bu kez yeniden çekilen top sonrası Manchester City çıktı.

Daha sonra Atletico Madrid'in rakibinin belli olacağı anda torbaya Manchester United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid'in rakiplerinin çekileceği sırada bir topun eksik olduğu görüntülerle sabitlendi. Atletico Madrid ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü.

Bu durumun ardından Atletico Madrid, Villarreal ve bazı takımlar kura çekimine itiraz etti. Yaşananların ardından kura çekiminin tekrarlanması kararlaştırıldı.

Manchester City Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz ekibi Sporting ile eşleşti.