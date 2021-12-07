Real Madrid-Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 6. ve son maçında İspanyol devi Real Madrid sahasında İtalyan ekibi Inter'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
REAL MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 23.00'de çalan Real Madrid - Inter maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID - INTER İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Rodrygo, Jovic, Vinicius Junior
Inter: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Martinez, Dzeko