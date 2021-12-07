Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Inter maçı CANLI

Real Madrid-Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu kapanış maçında Real Madrid sahasında Inter'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 22:58
Real Madrid-Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 6. ve son maçında İspanyol devi Real Madrid sahasında İtalyan ekibi Inter'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

REAL MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'de çalan Real Madrid - Inter maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID - INTER İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Rodrygo, Jovic, Vinicius Junior

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Martinez, Dzeko

DİĞER
Son dakika! Fenerbahçe'den Szalai transferi iddialarına yanıt geldi: "Oyuncumuz Attila Szalai..."
Bu sözler olay çıkarır! Fenerbahçe Başkan Vekilli Erol Bilecik: 'Cincon'a 6 atmıştık siz 7 attınız
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor