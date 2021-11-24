Atletico Madrid Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçında Atletico Madrid sahasında İtalyan temsilcisi Milan ile karşı karşıya gelecek.
Wanda Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
ATLETICO MADRID MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid Milan Şampiyonlar Ligi maçı, 24.11.2021 Çarşamba saat 23.00'te oynanacak.
ATLETICO MADRID MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid Milan maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.