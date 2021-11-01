Atalanta Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Merih Demiral Cristiano Ronaldo'ya karşı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta sahasında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırlayacak.



Old Trafford'da oynanan ve nefesleri kesen maçta Atalanta, Pasalic ve Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-0 öne geçmiş ancak ikinci yarıda Cristiano Ronaldo takımını 3-2 öne geçirerek skoru belirlemişti.

ATALANTA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta Manchester United maçı 2 Kasım 2021 Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

GRUPTAKİ SON DURUM NE?

F Grubu'nda 3. maçlar geride kalırken Manchester United 6 puanla zirvede bulunuyor. Villareal ve Atalanta 4'er puanla 2. ve 3. sırada yer alırken Young Boys ise 3 puanla son sırada.