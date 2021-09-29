Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Salzburg Lille maçı CANLI

RB Salzburg Lille maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor.  A Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda bulunduran Lille deplasmanda Salzburg ile kozlarını paylaşıyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Salzburg-Lille maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:52
RB Salzburg Lille maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. A Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda bulunduran Lille deplasmanda Salzburg ile kozlarını paylaşıyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Salzburg-Lille maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RB SALZBURG - LILLE MAÇINDA İLK 11'LER
Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Sucic, Camara, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson, Weah, Andre, Xeka, Angel Gomes, David, Burak Yılmaz

RB SALZBURG - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki RB Salzburg-Lille maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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