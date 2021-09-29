RB Salzburg Lille maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. A Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda bulunduran Lille deplasmanda Salzburg ile kozlarını paylaşıyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Salzburg-Lille maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
RB SALZBURG - LILLE MAÇINDA İLK 11'LER
Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Sucic, Camara, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi
Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson, Weah, Andre, Xeka, Angel Gomes, David, Burak Yılmaz
RB SALZBURG - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki RB Salzburg-Lille maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.