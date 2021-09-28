RB Leipzig Club Brugge maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada RB Leipzig sahasında Club Brugge ile kozlarını paylaşıyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Milan Atletico Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
RB LEIPZIG CLUB BRUGGE MAÇINDA İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Simakan, Orban, Mukiele, Kampl, Laimer, Szoboszlai, Nkunku, Forsberg, Poulsen
Club Brugge: Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Sobol, Sowah, Balanta, Rits, Lang, Vanaken, Ketelaere