Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter-Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu ilk maçında Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Real Madrid'in son dakikalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 00:08
Inter-Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında iki dev kulüp olan Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla İspanyol ekibi Real Madrid oldu.

Karşılaşmanın tek golü 89. dakikada Rodygo'dan gelirken, Real Madrid 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı başardı.

Grubun diğer maçında ise Shakhtar Donetsk rakibi Shreriff'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından D Grubu'nda ilk maçların sonunda puan durumu şöyle oluştu.

1) Sheriff - 3 Puan

2) Real Madrid - 3 Puan

3) Inter - 0 Puan

4) Shaktar - 0 Puan

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