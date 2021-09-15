Inter-Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında iki dev kulüp olan Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla İspanyol ekibi Real Madrid oldu.

Karşılaşmanın tek golü 89. dakikada Rodygo'dan gelirken, Real Madrid 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı başardı.

Grubun diğer maçında ise Shakhtar Donetsk rakibi Shreriff'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından D Grubu'nda ilk maçların sonunda puan durumu şöyle oluştu.

1) Sheriff - 3 Puan

2) Real Madrid - 3 Puan

3) Inter - 0 Puan

4) Shaktar - 0 Puan