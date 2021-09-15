Manchester City-Leipzig: 6-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan İngiliz devi Manchester City, sahasında Alman ekibi RB Leipzig'i konuk etti. 9 gol çıkan mücadeleyi Manchester City 6-3 kazandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Nathan Ake, 28'de Mukiele (k.k.), 45+2. dakikada Mahrez (p), 56'da Jack Grealish, 75'te Joao Cancelo ve 86. dakikada ise Gabriel Jesus kaydetti. Leipzig'in golleri ise 42. 51. ve 74. dakikalarda Christopher Nkunku'dan geldi ve Fransız yıldız hat-trick yaptı.

Ayrıca ev sahibi ekibin 67. dakikada Ferran Torres'in ayağından bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekipte ise Angelino 79. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken, Leipzig ise haftayı puansız kapattı.