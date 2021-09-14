Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı öncesi Marco Rose'den Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal sözleri! (BJK spor haberi)

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı öncesi Marco Rose'den Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal sözleri! (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Rose, siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcuları Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Rachid Ghezzal ile ilgili sorulan soruya "Rakibimizi analiz ettik. Beşiktaş'ın saydıklarınızdan başka güçlü oyuncuları da var. Hepsine hazırlıklıyız." yanıtını verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 19:21
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı öncesi Marco Rose'den Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal sözleri! (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund, temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-siyahlıların teknik direktörü Marco Rose açıklamalarda bulundu.

İşte Marco Rose'nin o sözleri:

Maç için hazırız. Avrupa'nın en büyük ve gürültülü statlarından birinde oynayacağımızı biliyoruz. Bu bizi motive ediyor ve bunu kendimiz için olumlu kullanmalıyız. Beşiktaş, agresif savunma yapıyor ve hücumda da güçlü.

Beklentimiz çok. Ligde iyi bir başlangıç yaptık, Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapacağımızdan ümitliyim. Haaland'ın kafa gollerini son maçta gördük ama yine de hava toplarında kendini daha da geliştirmesi gerekiyor. Edin Terzic ile hiçbir şey konuşmadık, hiçbir tüyo almadım. Bu konuda bir talebim de olmadı. İstanbul'a iyi bir maç oynamaya geldik.

Donyell Malen'in maçta yer alıp almayacağına dair şu an bir şey söyleyemem. Söylersem sırlarımızı açıklamış oluruz.

Soru: Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal için önlem alacak mısınız?

Rose: Rakibimizi analiz ettik. Beşiktaş'ın saydıklarınızdan başka güçlü oyuncuları da var. Hepsine hazırlıklıyız.

SON DAKİKA