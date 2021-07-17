Son dakika spor haberi: 100. yılda dev heyecan

TFF, UEFA'nın 2023 yılında İstanbul'da oynanmasına karar verdiği Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen final ile ilgili internet sitesinden açıklama yapan TFF, 2020 ve 2021 finallerinin İstanbul'da oynanmasının planlandığını ancak pandemi nedeniyle iki organizasyonun da gerçekleştirilemediğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimleri ile ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-22 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararı aldı. Futbolun kalbi İstanbul'da atacak.

2022: Rusya

2023: Türkiye

2024: İngiltere

2025: Almanya