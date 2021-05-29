Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri | Şampiyonlar Ligi finali öncesi kavga çıktı! İngilizler...

Son dakika spor haberleri | öncesi kavga çıktı! İngilizler...

'nde final heyecanı bu akşam oynanacak - maçıyla yaşanacak. 'in kentinde oynanacak final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:56
Son dakika spor haberleri | Şampiyonlar Ligi finali öncesi kavga çıktı! İngilizler...
Bu akşam 'nde final oynayacak olan ile 'nin taraftarları arasında karşılaşmanın oynanacağı şehrinde arbede yaşandı.

UEFA 'nde final günü geldi. Bu akşam İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto'da oynanacak final maçı öncesi dün gece saatlerinde İngiliz taraftarlar arasında arbede yaşandı. İngiliz holiganlar arasında aşırı alkolün de etkisi ile daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.

Daha önce 29 Mayıs'ta 'da oynanması planlanan , 'in Porto kentine alınmıştı.

Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de 'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.
SON DAKİKA