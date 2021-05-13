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'dan finali için flaş sözler! " için 'da oynamak isterdim"

finalinde ile karşı karşıya gelecek olan 'de teknik direktör , devi finalin 'den alınmasına üzüldüğünü söyledi. İspanyol eknik adam, finalinin 'dan alınıp 'ya verilmesi hakkında, " finalini için İstanbul'da oynamak isterdim. Benim de İstanbul'a hiç gitme fırsatım olmadı." ifadesini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:00
Pep Guardiola'dan Şsmpiyonlar Ligi finali için flaş sözler! "İlkay Gündoğan için İstanbul'da oynamak isterdim"

, ülkemizdeki corona virüsü vaka sayılarını gerekçe göstererek 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan finalini 'in kentine aldı.

Dev finalde ile karşılaşacak olan 'te teknik direktör , İstanbul'a gitme hayalleri kurduğunu belirterek bu karara üzüldüğünü söyledi.

"İLKAY İÇİN İSTANBUL'U İSTERDİM"
İspanyol teknik adam, finalinin İstanbul'dan Porto'nun 'na verilmesi hakkında, "Şampiyonlar Ligi finalini için İstanbul'da oynamak isterdim. Benim de İstanbul'a hiç gitme fırsatım olmadı. Ancak , Portekiz'e karar verdi." dedi.

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