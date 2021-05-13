Pep Guardiola'dan Şsmpiyonlar Ligi finali için flaş sözler! "İlkay Gündoğan için İstanbul'da oynamak isterdim"

UEFA Yönetim Kurulu, ülkemizdeki corona virüsü vaka sayılarını gerekçe göstererek 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini Portekiz'in Porto kentine aldı.

Dev finalde Chelsea ile karşılaşacak olan Manchester City'te teknik direktör Pep Guardiola, İstanbul'a gitme hayalleri kurduğunu belirterek bu karara üzüldüğünü söyledi.

"İLKAY İÇİN İSTANBUL'U İSTERDİM"

İspanyol teknik adam, Devler Ligi finalinin İstanbul'dan Porto'nun Dragao Stadı'na verilmesi hakkında, "Şampiyonlar Ligi finalini İlkay Gündoğan için İstanbul'da oynamak isterdim. Benim de İstanbul'a hiç gitme fırsatım olmadı. Ancak UEFA, Portekiz'e karar verdi." dedi.