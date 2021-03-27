UEFA'dan sürpriz karar! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 9 bin seyirci...

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UEFA, 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Daily Mail'de yer alan bilgilere göre final müsabakası seyircili oynanabilir.

Aktarılan bilgilere göre UEFA yetkilileri, karşılaşmaya 9 bin seyirci almayı düşünüyor. Öte yandan taraftarlar, cep telefonlarına yükleyeceği aplikasyonla biletlerini temassız temin edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na oynanacak müsabakaya, finalde karşılaşacak her iki kulübe de eşit miktarda bilet imkanı sunulacak.

SON KARAR DEVLETİN

Bununla beraber UEFA'nın sunacağı teklifte son sözün Türkiye hükümetinde olacağı ifade edildi.