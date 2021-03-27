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'dan sürpriz karar! 'daki Şampiyonlar Ligi finaline 9 bin ...

Son dakika haberi... , 29 Mayıs'ta 'nda oynanacak için sürpriz bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre final maçına 9 bin alınması gündeme gelirken, biletler telefonlara indirilecek uygulama ile beraber temassız satın alınabilecek. Öte yandan son karar Türk hükümetinin olacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:31
UEFA'dan sürpriz karar! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 9 bin seyirci...
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, 29 Mayıs'ta oynanacak için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Daily Mail'de yer alan bilgilere göre final müsabakası seyircili oynanabilir.

Aktarılan bilgilere göre UEFA yetkilileri, karşılaşmaya 9 bin seyirci almayı düşünüyor. Öte yandan taraftarlar, cep telefonlarına yükleyeceği aplikasyonla biletlerini temassız temin edecek.

'na oynanacak müsabakaya, finalde karşılaşacak her iki kulübe de eşit miktarda bilet imkanı sunulacak.

SON KARAR DEVLETİN
Bununla beraber UEFA'nın sunacağı teklifte son sözün Türkiye hükümetinde olacağı ifade edildi.

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