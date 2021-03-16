Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Borussia Mönchengladbach maçı CANLI

maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İngiliz devi , 2-0 kazandığı maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia 'ı konuk ediyor. Manchester City - Borussia Mönchengladbach maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:58
Manchester City Borussia Mönchengladbach maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanç maçında ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı ve 'un golleriyle 2-0 kazanan İngiliz devi Manchester City, büyük avantajla sahaya çıktı. Guardiola'nın ekibi avantajını koruyarak çeyrek finale kalma hesapları yapıyor. yönetiminde eski günlerine geri dönme sinyali veren Gladbach ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.



Zorlu karşılaşma, corona virüsü kuralları çerçevesinde 'nin uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle 'ın başkenti 'de bulunan Puskas Arena'da oynanıyor. Manchester City - Mönchengladbach maçını Rus hakem yönetiyor.

M. CITY - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Rodri, Bernardo Silva, Gündoğan, , , Foden.

B. Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Embolo, Thuram

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