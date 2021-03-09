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Sevilla CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında ve Sevilla karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Dortmund, Haaland ile golü bulurken, karşılaşma devam ediyor. Borussia Dortmund - Sevilla maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 23:44
Borussia Dortmund Sevilla CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , sahasında Sevilla'yı konuk ediyor.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı konuk ediyor.



AVANTAJ DORTMUND'UN

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussisa Dortmund, deplasmanda Erling Haaland'ın 2 ve Dahoud'un golleriyle Sevilla'yı 3-2 yendi.

İLK 11'LER

Dortmund: Hitz, Morey Bauza, Hummels, Emre Can, Schulz, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland.

Sevilla: Bono, Navas, Diego Carlos, Kounde, Acuna, Fernando, Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En-Nesyri.

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