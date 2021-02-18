Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Son dakika spor haberleri: 'nde haftanın 11'ine seçildi

UEFA, son 16 turunda oynanan 4 maçın ardından haftanın 11'ini açıkladı. Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz , 2-0 kazandıkları maçındaki etkili performansı sonrası haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:51 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:53
Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Ara transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'un yolunu tutan milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni takımıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında harikalar yarattı. Liverpool'un Leipzig'le oynadığı ve 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında başarılı bir performans sergileyen Ay-Yıldızlı stoper, UEFA tarafından Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Liverpool'dan 6 ismin bulunduğu en iyi 11'de şu futbolcular yer alıyor:

Alisson (Liverpool), Robertson (Liverpool), OZAN KABAK (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Dahoud (Dortmund), Chiesa (Liverpool), Suso (Sevilla), Salah (Liverpool), Mane (Liverpool), Haaland (Dortmund), Mbappe (PSG)

SON DAKİKA