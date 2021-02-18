Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Ara transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'un yolunu tutan milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni takımıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında harikalar yarattı. Liverpool'un Leipzig'le oynadığı ve 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında başarılı bir performans sergileyen Ay-Yıldızlı stoper, UEFA tarafından Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Liverpool'dan 6 ismin bulunduğu en iyi 11'de şu futbolcular yer alıyor:

Alisson (Liverpool), Robertson (Liverpool), OZAN KABAK (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Dahoud (Dortmund), Chiesa (Liverpool), Suso (Sevilla), Salah (Liverpool), Mane (Liverpool), Haaland (Dortmund), Mbappe (PSG)