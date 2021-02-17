Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

İngilizler 'ın performansından memnun kaldı!

Son dakika haberleri... 'nde , 'da oynanan maçta 'i 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan İngiliz ekibinde milli futbolcu 90 dakika forma giyerken oldukça başarılı bir performansa imzasını attı. İngilizler de milli stoperin performansından memnun kaldılar. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:21
İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

'nde İngiliz devi , corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 'ın başkenti Budapeşte'de oynanan maçta Alman ekibi 'i 2-0 yendi.

İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

Mane ve Salah'ın gol attığı karşılaşmada 'a ara transfer döneminde gelen da 90 dakika forma giydi.

İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

Mücadelede oldukça başarılı bir performansa imza atan milli oyuncu, karşılaşmanın ardından taraftar oylarıyla "Maçın adamı" seçildi.

İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

'ın dikkat çeken performansı İngilizleri de sevindirdi. takım haberlerini veren This is Anfield adlı site, oyuncuların performanslarına puan verdi.

İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

Site, milli savunmacının maçta başarılı müdahalelere imza attığını belirterek 'a 10 üzerinden 7 puan verdi.

İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

Öte yandan Menajeri Jürgen Klopp da karşılaşmanın ardından milli yıldıza övgüler yağdırarak, "Sahadaki duruşunun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

Bu arada mücadeleye ilk 11'de başlayan , bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

İngilizler Ozan Kabak'ın performansından memnun kaldı!

Milli savunmacı, Premier Lig'de ise ilk maçına Leicester City karşısında çıkmıştı.

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