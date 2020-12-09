Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Irkçılık skandalının ardından fitili 'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Şampiyonlar Ligi'nde ile arasında oynanan mücadele, 4. hakem 'nun Webo'ya karşı ırkçı ifade kullanması sebebiyle yarıda kaldı. Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya yapılan bu saldırıya PSG'li oyuncular da büyük tepki gelmişti. Skandal geceyle ilgili yeni bi gelişme daha ortaya çıktı. Irkçı ifadelerin ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:19
Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Saint-Germain ile 'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem , Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Bunun ardından Türk spor kamuoyundan bu ırkçılığa büyük bir tepki geldi.

Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Bu sırada Yardımcı Antrenörü , 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı.

Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Öte yandan maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı.

Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

'nun "Neden Negro" diye hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu. Kimpembe, "Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye siyah diyor?" ifadelerini kullandı.

Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Bu esnada , Mbappe gibi isimler saha kenarına geldi ve olan bitenle ilgili bilgiler aldı. (Hürriyet)

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