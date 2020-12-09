Irkçılık skandalının ardından fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Bunun ardından Türk spor kamuoyundan bu ırkçılığa büyük bir tepki geldi.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı.

Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Öte yandan maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı.

Pierre Webo'nun "Neden Negro" diye hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu. Kimpembe, "Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye siyah diyor?" ifadelerini kullandı.