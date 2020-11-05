Chelsea 3-0 Rennes | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Şampiyonlar Ligi E grubu karşılaşmasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılan ev sahibi ekip, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti.
Ev sahibi ekibin gollerini 10. (penaltı) ve 41. (penaltı) dakikalarda Timo Werner ve 50. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Rennes'te Dalbert Henrique 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Chelsea grupta puanını 7'ye yükseltirken, konuk ekip 1 puanda kaldı.