Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea 3-0 Rennes | MAÇ SONUCU

3-0 |

Şampiyonlar Ligi E grubu karşılaşmasında , Stamford Bridge'de 'i ağırladı. Rakibini 3-0 mağlup eden İngiliz devi, puanını 7'ye yükseltirken, eski takımına karşı oynayan Chelsea kalecisi Mendy kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:28
Chelsea 3-0 Rennes | MAÇ SONUCU

İngiltere ekiplerinden , Şampiyonlar Ligi E grubu karşılaşmasında Fransız ekibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılan ev sahibi ekip, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti.

Ev sahibi ekibin gollerini 10. (penaltı) ve 41. (penaltı) dakikalarda Timo Werner ve 50. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Rennes'te Dalbert Henrique 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Chelsea grupta puanını 7'ye yükseltirken, konuk ekip 1 puanda kaldı.

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