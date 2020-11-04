Haberler Medipol Başakşehir Demba Ba'nın golü İngiltere'de olay oldu | Medipol Başakşehir Manchester United

'nın golü 'de olay oldu | Medipol

maçında sahasında İngiliz temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk golüne imza atan ise 'de gündem oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:04 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:21
Demba Ba'nın golü İngiltere'de olay oldu | Medipol Başakşehir Manchester United

3. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı.

Turuncu-lacivertliler zorlu karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri ve Visca kaydetti.

35 yaşındaki Demba Ba'nın attığı gol ise 'de büyük yankı uyandırdı.

Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, uzun topu Demba Ba'ya yolladı.

65 metre civarında topu süren ve golü yapan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.

Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a gönderme yaptı.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

BİZE ULAŞIN