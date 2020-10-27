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Futbolseverleri üzen haber! 'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı

Son dakika haberi: - maçı öncesi futbolseverleri üzen bir haber geldi... 'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı. Ronaldo, 'nde Barcelona ile oynanacak olan karşılaşmada Messi'ye karşı oynayamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 22:52 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:35
Futbolseverleri üzen haber! Cristiano Ronaldo'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı

İtalyan devi 'ta forma giyen 'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Portekizli yıldızın 2. testinin ardından yapılan 3. testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Ronaldo, takımının UEFA 'nde 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağı maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun İtalya'da oynanacak maçta forma giyememesinin kesinleşmesinin ardından uzun süredir beklenen Messi - Ronaldo karşılaşması da gerçekleşmemiş oldu.

EN SON 2010-11 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi. İlk maçta Messi, Bernabeu'da 2-0 kazandıkları maçta iki gol attı. İkinci maçta ise 1-1 berabere kaldılar ve Pep Guardiola'nın takımı finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi oldu.

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