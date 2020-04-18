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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Final ’ta!

Final 29 Ağustos’ta!

’daki Şampiyonlar Ligi finalinin ’ta oynanacağı iddia edildi.

Futboldaki belirsizliğin sürdüğü şu günlerde, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili de birçok plan konuşuluyor. Dünyanın saygın haber ajanslarından 'in duyurduğu habere göre, 'daki dev final için tarihi öne çıktı. Kimliğini gizli tutan bir yetkilisine dayandırılan haberde, finalin belirtilen tarihte oynanabilmesi için Avrupa liglerinin yeniden başlaması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarının da tamamlanmasının gerektiği ifade edildi. Hem Avrupa Kupaları hem de ulusal liglerle ilgili daha somut gelişmelerin önümüzdeki hafta yapılacak UEFA toplantılarının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.
  1. 18.4.2020
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