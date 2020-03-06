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06 Mart 2020, Cuma
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Biletler satışta

Biletler satışta

nda 'ta yapılacak final maçının biletleri satışa çıktı. 70, 180, 450 ve 600 euro'dan satışa çıkan biletler 'a kadar piyasada olacak.

Olimpiyat Stadı'nda 'ta yapılacak final maçının biletleri satışa çıktı. 70, 180, 450 ve 600 euro'dan satışa çıkan biletler 'a kadar piyasada olacak.
  1. 6.3.2020
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