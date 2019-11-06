Juventus deplasmanda kazandı!

Juventus, 4. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle öne geçti. Lokomotiv Moskova, 12. dakikada Aleksey Miranchuk ile skoru eşitledi. İtalyan devi, 90+2. dakikada Douglas Costa'nın golüyle kazandı.

4 maç aradan sonra Avrupa'da deplasman galibiyeti alan Juventus, gruptan çıkmayı garantiledi.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 10'a yükseltti. Lokomotiv ise 3 puanda kaldı.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Leverkusen'i sahasında ağırlayacak. Juventus ise Atletico Madrid'i Torino'da konuk edecek.