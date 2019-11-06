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06 Kasım 2019, Çarşamba
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deplasmanda kazandı!

Juventus deplasmanda kazandı!

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maç gününde ile karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.

, 4. dakikada 'nin golüyle öne geçti. , 12. dakikada Aleksey Miranchuk ile skoru eşitledi. İtalyan devi, 90+2. dakikada Douglas Costa'nın golüyle kazandı.

4 maç aradan sonra Avrupa'da deplasman galibiyeti alan Juventus, gruptan çıkmayı garantiledi.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 10'a yükseltti. Lokomotiv ise 3 puanda kaldı.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Leverkusen'i sahasında ağırlayacak. Juventus ise 'i Torino'da konuk edecek.

  1. 07.11.2019
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