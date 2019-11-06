Juventus deplasmanda kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maç gününde Lokomotiv Moskova ile Juventus karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.
Juventus, 4. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle öne geçti. Lokomotiv Moskova, 12. dakikada Aleksey Miranchuk ile skoru eşitledi. İtalyan devi, 90+2. dakikada Douglas Costa'nın golüyle kazandı.
4 maç aradan sonra Avrupa'da deplasman galibiyeti alan Juventus, gruptan çıkmayı garantiledi.
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 10'a yükseltti. Lokomotiv ise 3 puanda kaldı.
Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Leverkusen'i sahasında ağırlayacak. Juventus ise Atletico Madrid'i Torino'da konuk edecek.
- 07.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Juventus deplasmanda kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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