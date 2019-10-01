Galatasaray-Paris Saint Germain | CANLI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi Polonyalı hakem Marciniak yönetirken yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapıyor.

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NOTLAR...

LEMINA YOK!

Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."

PSG'DEKİ EKSİKLER...

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkıyor.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

GALATASARAY, FRANSA FUTBOLUNU BİLEN FUTBOLCULARA SAHİP

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor.

Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor.

Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:

"Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)"

GALATASARAY'IN AVRUPA'DAKİ 281. RANDEVUSU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde mücadele edeceği Paris Saint-Germain maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 1 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, PSG ise 3 puanla zirvede bulunuyor.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 280 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.



Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 112. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

AVRUPA'DAKİ GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (5 mağlubiyet, 3 beraberlik).

GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GRUPLAR

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020