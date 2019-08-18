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18 Ağustos 2019, Pazar
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'dan 'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

, hakem 'ı Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirdi.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacak.

'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak ve görevlendirildi.



  1. 18.08.2019
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