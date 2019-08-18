UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA, hakem Cüneyt Çakır'ı Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görevlendirildi.
- 18.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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