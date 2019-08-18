Maçta olay! 3 kişi hayatını kaybetti - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Maçta olay! 3 kişi hayatını kaybetti

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki futbol maçında çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
18 Ağustos 2019 Pazar 22:11 Güncelleme: 18.08.2019 22:12
Maçta olay! 3 kişi hayatını kaybetti

Honduras'ta Olimpia ve Motagua arasında oynanacak karşılaşma, büyük olaylara sahne oldu. Maç öncesi Motagua takımı otobüsüne, Olimpialı taraftarlar tarafından yapılan saldırı sonrası olaylar stadyuma kadar taştı.

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Maçta olay! 3 kişi hayatını kaybetti

Maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, stadyum içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı ve tüm seyircileri stat dışına çıkardı.

Maçta olay! 3 kişi hayatını kaybetti

Çok sayıda taraftarın güvenlik güçleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Karşılaşma, federasyon tarafından iptal edildi.

Maçta olay! 3 kişi hayatını kaybetti

Motagua'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier ve Roberto Moreira isimli oyuncuların yaralanarak hastaneye kaldırıldı belirtildi.

Maçta olay! 3 kişi hayatını kaybetti
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