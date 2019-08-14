Liverpool-Chelsea Süper Kupa finali saat kaçta hangi kanalda?

İlk kez ülkemizde düzenlenecek 44. UEFA Süper Kupa, ilk kez İngiliz derbisiyle bugün sahibini bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi'ni alan Chelsea, bugün 22.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak. İki takımın değeri yaklaşık 2 milyar euro. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah 150 milyon ve Chelsea'nin Fransız dinamosu Kante 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

DEV MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

karşıya getiren büyük final, 14 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00'da Vodafone Park stadyumunda oynanacak. 2019 Süper Kupa final, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Daha önce 3 kez kupayı müzesine götüren Liverpool ile 1 kez bu sevinci yaşayan Chelsea kulüpleri, yeni Süper Kupa zafer için mücadele edecek.

G.SARAY, 2000'DE KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar, Monaco'da 25 Ağustos 2000'deki maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol devi Real Madrid'in karşısına çıktı. Normal süresi 1-1 biten maçı Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan Cimbom, Süper Kupa'yı Türkiye'ye getirmeyi başardı. Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler 5'er kezle İtalya'dan Milan ve İspanya'dan Barcelona oldu.



İLK KEZ KADIN HAKEM

UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir maçında, ilk kez kadın hakem düdük çalacak. Dev mücadeleyi, Fransız Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Cüneyt Çakır yapacak



İSTANBUL BÜYÜK VE MUHTEŞEM BİR ŞEHİR

UEFA'nın internet sitesine konuşan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, İstanbul'u övdü. Klopp, "İstanbul büyük ve muhteşem bir şehir" dedi. Alman çalıştırıcı ayrıca Süper Kupa'yı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun sağlaması gördüklerini vurgulayıp, maçı dört gözle beklediklerini belirtti



ADA'DA 14 YILLIK HASRET

Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupa, 2005'ten bu yana ilk kez İngiltere'ye gidecek. Liverpool, 6. kez Süper Kupa'da mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, 1977, 2001, 2005'te kazanan, 1978 ve 1984'te de kaybeden taraftı. Chelsea ise Süper Kupa'da 4. defa boy gösterecek. Tek şampiyonluğunu 1998'de elde eden Maviler, 2012 ve 2013'te ise kaybetti.



ANCELOTTİ VE GUARDİOLA ZİRVEDE

İtalyan Carlo Ancelotti ile İspanyol Pep Guardiola en çok kazanan teknik direktörler oldu. Ancelotti, Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014'te şampiyonluk yaşadı. Guardiola ise Barcelona ile 2009 ve 2011, Bayern Münih ile de 2013'te mutlu sona ulaştı.



EN ÇOK KAZANAN MALDİNİ VE ALVES

Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu. Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere 4'er kez şampiyonluk sevinci yaşadılar.





TARAFTAR AKIN EDİYOR

Süper Kupa'yı izlemek isteyen taraftarlar dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden de her iki takımın destekçileri, tarifeli uçaklarla İstanbul'a geliyor. 3 çocuğuyla birlikte Pakistan'dan gelen Şahid Butt, "Çocuklarımla birlikte geldik. Bence Liverpool 2-0 kazanacak" diye konuştu.