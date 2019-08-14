Liverpool - Chelsea maçından kareler...

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan dev final mücadelesinde bir dönem Sabri Sarıoğlu'nun başına gelen bir olay gerçekleşti. İşte o an ve Liverpool - Chelsea finalinden görüntüler...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:49
Güncelleme: 14.08.2019 23:22
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UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, İstanbul'da karşı karşıya geldi.
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Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.
İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.
Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.
Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.