Liverpool - Chelsea maçından kareler...

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan dev final mücadelesinde bir dönem Sabri Sarıoğlu'nun başına gelen bir olay gerçekleşti. İşte o an ve Liverpool - Chelsea finalinden görüntüler...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:49 Güncelleme: 14.08.2019 23:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





