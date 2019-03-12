Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun gecesi!
12 Mart 2019, Salı
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Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun gecesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun gecesi!

, 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında konuk ettiği 'i 3-0 yenerek, son 8 takım arasına kaldı. , 3-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşında ağırladığı 04'ü 7-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, son 16 turu rövanşlarına 2 maçla devam edildi.

İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi 'i konuk etti.

Juventus, yıldız futbolcusu 'nun "hat-trick" yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada 3'üncüsü penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı 'yi de yakaladı.

MANCHESTER CITY FARKLI GALİP GELDİ

İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi 04 ile seyircisi önünde karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada , 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak Barcelona-Olympique (0-0) ve Bayern Münih-Liverpool (0-0) maçlarıyla sona erecek.

Turnuvada, Juventus ve Manchester City'nin yanı sıra daha önce İngiltere'den Tottenham, , Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Porto çeyrek finale yükselmişti.

  1. 13.03.2019
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