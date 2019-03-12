UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, Atletico Madrid'i konuk edecek. Serie A'da sezonu açık ara önde götüren Juventus ise zoru başararmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0'lık sonuçla kazanan La Liga devi, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına karşı üstünlüğünü koruma çabasında.

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İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ



Juventus XI: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo



Atletico Madrid XI: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Koke, Rodrigo, Saul, Lemar, Morata, Griezmann

JUVENTUS - ATLETICO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?



12 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR



Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.

Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.