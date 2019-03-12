Juventus - Atletico Madrid CANLI izle | Juventus - Atletico Madrid şifresiz izle | Juventus - Atletico Madrid ilk 11'ler!
12 Mart 2019, Salı
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- CANLI izle | Juventus - Atletico Madrid şifresiz izle | Juventus - Atletico Madrid ilk 11'ler!

Juventus - Atletico Madrid CANLI izle | Juventus - Atletico Madrid şifresiz izle | Juventus - Atletico Madrid ilk 11'ler!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde 'i ağırlıyor. Ronaldo ve arkadaşları yoluna devam etmek için İspanyol ekibi Atletico Madrid'i en az 3 farklı skorla yenmek sorunda... Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece deplasmanda 'a kaybeden 'nin öğrencileri ise turu İtalyan ekibine kaptırmamanın hesaplarını yapıyor... Peki Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı takibi FOTOMAC.COM.TR'de...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında , 'i konuk edecek. Serie A'da sezonu açık ara önde götüren Juventus ise zoru başararmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. 'da oynanan ilk maçı 2-0'lık sonuçla kazanan devi, ve arkadaşlarına karşı üstünlüğünü koruma çabasında.

JUVENTUS - ATLETICO MADRID KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ

Juventus XI: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid XI: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Koke, Rodrigo, Saul, Lemar, Morata, Griezmann

JUVENTUS - ATLETICO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.

Gol sevinci pahalıya patladı!

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.

Atletico'da ise ve Partey cezalı. Hernandez ve ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.

  1. 12.03.2019
  2. Güncelleme: 12.03.2019 22:55
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