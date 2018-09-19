Klopp, Tuchel'i bir kez daha uzatmalarda üzdü – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Klopp, Tuchel'i bir kez daha uzatmalarda üzdü

    Klopp, Tuchel'i bir kez daha uzatmalarda üzdü

    teknik patronu , vatandaşı 'i Avrupa arenasında bir kez daha son dakikada yıkmanın sevincini yaşadı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece tarih tekerrür etti. C Grubu'nda Liverpool, PSG'yi Firmino'nun golüyle 3-2 mağlup etti.

    teknik adamı , Alman meslektaşı Thomas Tuchell karşısında Avrupa'da ikinci kez son dakika zaferi yaşadı.


    AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİST OLMUŞTU
    2015 senesindeki UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Klopp'lu Liverpool ilk senesinde bir futbol mucizesinde imza atarak son dakika golüyle Dortmund'u kupanın dışına itmişti.

    O zafer sonrası Liverpool'un 2005 finaline gönderme yapan İngiliz basını İSTANPOOL manşatleriyle tarihi geri dönüşü sayfalarına taşımıştı.



    Tuchel'le Klopp'un dün geceki karşılaşmasında son dakikada Firmino'nun golüyle sevinen taraf bir kez daha oldu.

    Bakalım Paris'teki rövanşta Tuchel bu maçın rövanşını alabilecek mi?

    1. 19.9.2018 09:54
    2. Güncelleme: 19.9.2018 10:21
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