UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece tarih tekerrür etti. C Grubu'nda Liverpool, PSG'yi Firmino'nun son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Liverpool teknik adamı Jürgen Klopp, Alman meslektaşı Thomas Tuchell karşısında Avrupa'da ikinci kez son dakika zaferi yaşadı.





AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİST OLMUŞTU

2015 senesindeki UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Klopp'lu Liverpool ilk senesinde bir futbol mucizesinde imza atarak son dakika golüyle Dortmund'u kupanın dışına itmişti.

O zafer sonrası Liverpool'un 2005 finaline gönderme yapan İngiliz basını İSTANPOOL manşatleriyle tarihi geri dönüşü sayfalarına taşımıştı.





Tuchel'le Klopp'un dün geceki karşılaşmasında son dakikada Firmino'nun golüyle sevinen taraf bir kez daha Jürgen Klopp oldu.

Bakalım Paris'teki rövanşta Tuchel bu maçın rövanşını alabilecek mi?

