Klopp, Tuchel'i bir kez daha uzatmalarda üzdü
Liverpool teknik patronu Jürgen Klopp, vatandaşı Thomas Tuchel'i Avrupa arenasında bir kez daha son dakikada yıkmanın sevincini yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece tarih tekerrür etti. C Grubu'nda Liverpool, PSG'yi Firmino'nun son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.
Liverpool teknik adamı Jürgen Klopp, Alman meslektaşı Thomas Tuchell karşısında Avrupa'da ikinci kez son dakika zaferi yaşadı.
AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİST OLMUŞTU
2015 senesindeki UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Klopp'lu Liverpool ilk senesinde bir futbol mucizesinde imza atarak son dakika golüyle Dortmund'u kupanın dışına itmişti.
O zafer sonrası Liverpool'un 2005 finaline gönderme yapan İngiliz basını İSTANPOOL manşatleriyle tarihi geri dönüşü sayfalarına taşımıştı.
Tuchel'le Klopp'un dün geceki karşılaşmasında son dakikada Firmino'nun golüyle sevinen taraf bir kez daha Jürgen Klopp oldu.
Bakalım Paris'teki rövanşta Tuchel bu maçın rövanşını alabilecek mi?
- 19.9.2018 09:54
- Güncelleme: 19.9.2018 10:21
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Klopp, Tuchel'i bir kez daha uzatmalarda üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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