Messi'den Cengiz'e şok hareket
AS Roma'yı 34 yılın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir detay göze çarptı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
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Tudor’dan Fatih Terim'e 4 puan fark
Toplam 2
Yorum
terim ne diyecek ? biz bastan demistik. reiekerinkin ve tudor hakkini yediniz. fenerde daumun yedi kac sezondur cikti gs den cikacak. allahin adaletini unutunu
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini. Başakşehir'le 5 puan fark ama fikstür vehakem avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Çok gençmiş,Aziz Başkan istemez.Şöyle 34-36 olsa ne ala.Yan pas ve geri pas yapmayı beceremezse Aykut Hoca istemez.Adamın işi çok zor.Olmaaz
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