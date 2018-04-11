Messi'den Cengiz'e şok hareket – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Messi'den Cengiz'e şok hareket

    Messi'den Cengiz'e şok hareket

    AS Roma'yı 34 yılın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir detay göze çarptı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:19
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