Cengiz Ünder'in asisti Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında AS Roma 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı ağırladı.
Dakikalar 58'i gösterdiğinde Roma penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.
CENGİZ ÜNDER GİRDİ BARCELONA'YI YIKTI
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 73. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil oldu. Bu dakikadan sonra Roma'nın atacağı 1 gol Barcelona'yı kupanın dışına itmeye yetecekti.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna girdikten 10 dakika sonra adrese teslim bir ortayla Konstantinos Manolas'ın golünün asistini yaptı. Bu gol Roma'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist yaparken temsilcimiz Cengiz Ünder Barcelona karşısında maçın kahramanlarından oldu.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
Cengiz Ünder'in asisti Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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