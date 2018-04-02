Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Cüneyt Çakır heyecanı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a> heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu hafta içinde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

    Türk futbolseverlerin gözü Barcelona deplasmanına çıkacak olan Roma'daki lejyonerimiz 'de olacak. Türk futbolunun gurur kaynaklarından biri olan ve ekibi ise Juventus - eşleşmesinin ilk ayağında düdük çalacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

    3 Nisan Salı:
    Juventus (İtalya) - (İspanya)
    Sevilla (İspanya) - (Almanya)

    4 Nisan Çarşamba:
    Liverpool (İngiltere) - (İngiltere)
    Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:14
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