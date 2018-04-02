Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Cüneyt Çakır heyecanı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu hafta içinde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Türk futbolseverlerin gözü Barcelona deplasmanına çıkacak olan Roma'daki lejyonerimiz Cengiz Ünder'de olacak. Türk futbolunun gurur kaynaklarından biri olan Cüneyt Çakır ve ekibi ise Juventus - Real Madrid eşleşmesinin ilk ayağında düdük çalacak.
Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
3 Nisan Salı:
Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
4 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:14
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"3’te 3’e kenetlendik"
Toplam 5
Yorum
MEHMET HA HA HA ALANYA 'YI GÜÇ BELA YENDİNİZ HALA ÜÇTE ÜÇ DİYOR BAŞKAN.
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek senin git demeynen olmuyor bu işler,bu adam seçimle geldi seçimle gider ,ali beyinize bin fark atıp tekrar başkan olarak gelecek merak etmey
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 8
Yorum
Perde Arkası Vincent Janssen olsaydı yine bir şey değişmezdi. Oynadığı dönemde kaç gol atmış? FB'nin ligdeki durumunun nedeni oynadığı kısır futboldur.
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Cüneyt Çakır heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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