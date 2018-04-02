Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk maçları, yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    (İtalya) - (İspanya)

    Sevilla (İspanya) - (Almanya)

    4 Nisan Çarşamba:

    Liverpool (İngiltere) - (İngiltere)

    (İspanya) - Roma (İtalya)

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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