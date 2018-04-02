Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
4 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:36
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Olmazsa üste para verip hepsini gönderme kararı alsaydınız , ya da ne güzel şampiyon olamıyorsunuz pirimide verin
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Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan...
Toplam 5
Yorum
AYDINTRABUS GS HAKEMİ DE YENDİ. HAKEME FIRSAT TANIMADI.FIRSAT TANISAYDI GS KESİN MAĞLÜPTÜ.
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 6
Yorum
ÇEPNİOĞLU Kuckanın geldi geleli tek olumlu haraketi ama bir işe yaramadı. 2,5 m € 'luk gol de denebilir.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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