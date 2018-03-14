ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde

    ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında , 'da ağırladığı Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne havlu attı.

    0-0'ın rövanşında sahasındaki mücadelede rakip alanda beklenen etkiyi yaratamayan Kırmızı Şeytanlar pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir direnç sergileyen Sevilla'yı çeyrek finale taşıyan golleri 74. ve 78. dakikalarda oyuna 71'de giren Wissam Ben Yedder attı. 'ın tek golünü ise 84. dakikada kaydetti.

    Bu sonuçla Sevilla, büyük bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. ManU ise Avrupa kupalarına veda etmek urumunda kaldı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN