ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Manchester United, Old Trafford'da ağırladığı Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne havlu attı.
0-0'ın rövanşında sahasındaki mücadelede rakip alanda beklenen etkiyi yaratamayan Kırmızı Şeytanlar pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir direnç sergileyen Sevilla'yı çeyrek finale taşıyan golleri 74. ve 78. dakikalarda oyuna 71'de giren Wissam Ben Yedder attı. Manchester United'ın tek golünü ise 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Bu sonuçla Sevilla, büyük bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. ManU ise Avrupa kupalarına veda etmek urumunda kaldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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