Juventus çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Tottenham'ı eleyen Juventus, çeyrek final biletini aldı.
Juventus ikinci yarıda önce Gonzalo Higuain ardından ise Paulo Dybala'nın attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Juventus ile Tottenham arasında oynanan ilk maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Bu sonuçların ardından İtalyan ekibi, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
KIRILMA ANI
Karşılaşmanın 90. dakikasına Harry Kane'in kafa vuruşunda, top direkten döndü ve kale çizgisi üzerinde kaldı. Juventus savunmacısı Barzagli, müthiş reaksiyon göstererek topu çizgiden uzaklaştırdı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
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salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Toplam 8
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FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
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