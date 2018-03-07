Juventus çeyrek finalde – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    çeyrek finalde

    Juventus çeyrek finalde

    Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Tottenham'ı eleyen , çeyrek final biletini aldı.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında , Tottenham'ın konuğu oldu. Wembley'de oynanan maçta Heung-Min Son'un golüyle 1-0 öne geçen Londra ekibi, skoru koruyamadı.

    Juventus ikinci yarıda önce Gonzalo Higuain ardından ise Paulo Dybala'nın attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Juventus ile Tottenham arasında oynanan ilk maç 2-2 sonuçlanmıştı.



    Bu sonuçların ardından İtalyan ekibi, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

    KIRILMA ANI
    Karşılaşmanın 90. dakikasına Harry Kane'in kafa vuruşunda, top direkten döndü ve kale çizgisi üzerinde kaldı. Juventus savunmacısı Barzagli, müthiş reaksiyon göstererek topu çizgiden uzaklaştırdı.


    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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