Almanlardan ilk tepki
Barcelona veya Manchester City gibi takımları daha zorlu rakipler olarak gören Almanlar, Beşiktaş ile eşleşilmesini sevinçle karşıladı.
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynkes, "Grup birincisi olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında bulunuyoruz. Şubat, mart ve nisan aylarında çok iyi olmamız gerekiyor" dedi.
?Bayern Münih Sportif Müdürü Hasan Salihamidzic ise "Beşiktaş'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Onları Leipzig maçlarında takip etmiştik. Zor bir kura. Ne olacağını göreceğiz. İstanbul'da bizi çok alışılmadık ateşli bir atmosfer bekleyeceğini biliyoruz. Ancak Münih'te de benzer bir atmosfer olacak. Biz ileri bakıyoruz. İlk maçı sahamızda oynamak avantajlı bir durum olmasa da, güçlü bir takımız bunun üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:03
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İşte Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi
Toplam 31
Yorum
giallorosso Almanyadan alacağı sonuç turu belirler eğer 2 fark yemesin beşiktaş istanbulda tur atlar. keşke madrid yada PSG çıksaydı artık bundan sonra
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 4
Yorum
Hakan 2234 Beşiktaş bu turu geçerse gitsin uefa ya dilekçe versin direk final oynasın çeyrek yarı final uğraşmasın :)
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Alper Potuk’un durumu belirsiz
Toplam 3
Yorum
Şahinim diyor ki Alper topu dürtüyor,fenerde oynayan 18 e gelince mermi gibi şut atmalı atamazsa antraman sonu ek çalışma yapmalı , yoksa ne işin var 18 de
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