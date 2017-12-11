 Almanlardan ilk tepki – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Almanlardan ilk tepki

    Almanlardan ilk tepki

    Barcelona veya Manchester City gibi takımları daha zorlu rakipler olarak gören Almanlar, Beşiktaş ile eşleşilmesini sevinçle karşıladı.

    Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynkes, "Grup birincisi olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında bulunuyoruz. Şubat, mart ve nisan aylarında çok iyi olmamız gerekiyor" dedi.

    ?Bayern Münih Sportif Müdürü Hasan Salihamidzic ise "Beşiktaş'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Onları Leipzig maçlarında takip etmiştik. Zor bir kura. Ne olacağını göreceğiz. İstanbul'da bizi çok alışılmadık ateşli bir atmosfer bekleyeceğini biliyoruz. Ancak Münih'te de benzer bir atmosfer olacak. Biz ileri bakıyoruz. İlk maçı sahamızda oynamak avantajlı bir durum olmasa da, güçlü bir takımız bunun üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:03
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