Karabağ'ın veda gecesi

Maçın henüz 19. dakikasında Willian'ı ceza sahasında indiren Rashad Sadygov, direkt kırmızı kart görünce Azerbaycan temsilcisi 10 kişi kaldı.

Penaltıyı gole çeviren Eden Hazard da Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Eksik kalan rakibi karşısında vites yükselten Chelsea, 36'da Willian'la devreye 2-0 önde girdi. 73. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Chelsea'de Fabregas farkı üçe çıkarırken, maçın skorunu belirleyen gol 85. dakikada Willian'dan geldi.

Bu sonuçla 10 puana yükselen Chelsea, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Karabağ ise 2 puanda kaldı.