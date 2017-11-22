 Karabağ'ın veda gecesi – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Karabağ'ın veda gecesi

    Karabağ'ın veda gecesi

    Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ Ağdam, sahasında Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu.

    Maçın henüz 19. dakikasında Willian'ı ceza sahasında indiren Rashad Sadygov, direkt kırmızı kart görünce Azerbaycan temsilcisi 10 kişi kaldı.

    Penaltıyı gole çeviren Eden Hazard da Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Eksik kalan rakibi karşısında vites yükselten Chelsea, 36'da Willian'la devreye 2-0 önde girdi. 73. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Chelsea'de Fabregas farkı üçe çıkarırken, maçın skorunu belirleyen gol 85. dakikada Willian'dan geldi.

    Bu sonuçla 10 puana yükselen Chelsea, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Karabağ ise 2 puanda kaldı.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabağ'ın veda gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.