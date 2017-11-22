Karabağ'ın veda gecesi
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ Ağdam, sahasında Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu.
Maçın henüz 19. dakikasında Willian'ı ceza sahasında indiren Rashad Sadygov, direkt kırmızı kart görünce Azerbaycan temsilcisi 10 kişi kaldı.
Penaltıyı gole çeviren Eden Hazard da Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Eksik kalan rakibi karşısında vites yükselten Chelsea, 36'da Willian'la devreye 2-0 önde girdi. 73. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Chelsea'de Fabregas farkı üçe çıkarırken, maçın skorunu belirleyen gol 85. dakikada Willian'dan geldi.
Bu sonuçla 10 puana yükselen Chelsea, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Karabağ ise 2 puanda kaldı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:10
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Mesut’u F.Bahçe’ye Almanlar da yazdı
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li FB adi altinda bos bos konusanlar var sanki FB kimseyi almadida mesutu alamayacak aldigindada kacacak delik olmadik bahane ararsiniz
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 8
Yorum
aslan Fenerbahcem bu basarinin da üstüne cikacaktir seneye iyi bir yapilanmayla hedefimiz CL sampiyonlugu.Sonra herkes bizi konuscak gerisi hikaye
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 5
Yorum
gerçekobjektif Dirar varken aatıfı yazanlar futbol bilgisi olmayan cahillerdir , NET.
Karabağ'ın veda gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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