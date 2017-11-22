Cenk varsa sorun yok
Sezonun flaş ismi, Porto karşısında da üstüne düşeni yaptı. Talisca’nın golünde asistiyle öne çıkan Cenk Tosun, Kara Kartal’ın Devler Ligi’nde attığı son 6 golün 5’ine imza attı
GOLLER TOSUN PAŞA'DAN
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın son 6 golünün 5'inde de pay sahibi oldu. Bu gollerin 3'ünü atan Cenk Tosun, 2'sini de attıran oyuncuydu. Bu arada Cenk Tosun, dün gece rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrası hakeme itiraz ederken, araya giren takım arkadaşı Atiba'ya sert bir karşılık verdi. Beşiktaş'ın iki yıldızı, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise birbirlerinden özür diledi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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