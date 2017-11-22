Cenk varsa sorun yok

Sezonun flaş ismi, Porto karşısında da üstüne düşeni yaptı. Talisca’nın golünde asistiyle öne çıkan Cenk Tosun, Kara Kartal’ın Devler Ligi’nde attığı son 6 golün 5’ine imza attı

Bu sezon performansıyla Avrupa devlerinin iştahını kabartan Cenk Tosun, Porto sınavında da öne çıkmayı başardı. Beşiktaş'ın gol silahı, Portekiz ekibinin savunmasına zor anlar yaşatırken, Talisca'nın beraberliği getiren golünde asisti yapan isimdi. Karşılaşmanın 41. dakikasında hücuma taşıdığı topla hareketlenen Cenk, Talisca'ya 'al da at' dedi. Yıldız futbolcu, attırdığı bu golle Şampiyonlar Ligi'ndeki asist sayısını 2'ye çıkardı.



GOLLER TOSUN PAŞA'DAN

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın son 6 golünün 5'inde de pay sahibi oldu. Bu gollerin 3'ünü atan Cenk Tosun, 2'sini de attıran oyuncuydu. Bu arada Cenk Tosun, dün gece rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrası hakeme itiraz ederken, araya giren takım arkadaşı Atiba'ya sert bir karşılık verdi. Beşiktaş'ın iki yıldızı, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise birbirlerinden özür diledi.